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11:28, 27 октября 2022Россия

В Госдуме предложили ввести «трудовую мобилизацию» студентов повсеместно

Депутат Госдумы Нилов предложил ввести «трудовую мобилизацию» для студентов по всей России

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

«Трудовую мобилизацию» студентов нужно распространить по всей стране. Об этом заявил депутат, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает «Говорит Москва».

«Это позволяет не снижать объемы производств, чтобы не было негативного влияния отсутствия мобилизованных граждан на производительность труда. С другой стороны, этот процесс должен идти постоянно, потому как он приносит плюсы всем», — сказал парламентарий.

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По его мнению, «трудовая мобилизация» полезна для студентов, потому что они будут практиковаться и иметь дополнительный доход.

19 октября стало известно, что студенты начали замещать подпавших под частичную мобилизацию работников на заводах в Кемеровской области; к аналогичной мере прибегли и в Приморском крае. Впоследствии в Курской и Ленинградской областях допустили «трудовую мобилизацию» студентов.

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Анастасия Шейкина
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