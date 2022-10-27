В Госдуме предложили ввести «трудовую мобилизацию» студентов повсеместно
«Трудовую мобилизацию» студентов нужно распространить по всей стране. Об этом заявил депутат, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает «Говорит Москва».
«Это позволяет не снижать объемы производств, чтобы не было негативного влияния отсутствия мобилизованных граждан на производительность труда. С другой стороны, этот процесс должен идти постоянно, потому как он приносит плюсы всем», — сказал парламентарий.
По его мнению, «трудовая мобилизация» полезна для студентов, потому что они будут практиковаться и иметь дополнительный доход.
19 октября стало известно, что студенты начали замещать подпавших под частичную мобилизацию работников на заводах в Кемеровской области; к аналогичной мере прибегли и в Приморском крае. Впоследствии в Курской и Ленинградской областях допустили «трудовую мобилизацию» студентов.