В Госдуме предложили ввести «трудовую мобилизацию» студентов повсеместно

Депутат Госдумы Нилов предложил ввести «трудовую мобилизацию» для студентов по всей России

«Трудовую мобилизацию» студентов нужно распространить по всей стране. Об этом заявил депутат, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает «Говорит Москва».

«Это позволяет не снижать объемы производств, чтобы не было негативного влияния отсутствия мобилизованных граждан на производительность труда. С другой стороны, этот процесс должен идти постоянно, потому как он приносит плюсы всем», — сказал парламентарий.

По его мнению, «трудовая мобилизация» полезна для студентов, потому что они будут практиковаться и иметь дополнительный доход.

19 октября стало известно, что студенты начали замещать подпавших под частичную мобилизацию работников на заводах в Кемеровской области; к аналогичной мере прибегли и в Приморском крае. Впоследствии в Курской и Ленинградской областях допустили «трудовую мобилизацию» студентов.