Сын моряка с подлодки «Курск» погиб на Украине

В зоне проведения СВО погиб сын мичмана с подлодки «Курск» Данис Ишмуратов

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) в возрасте 25 лет погиб Данис Ишмуратов, сын Фаниса Ишмуратова — моряка с подводной лодки «Курск». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Ишмуратов проходил военную службу в зоне СВО в качестве контрактника. Смерть российского военного подтвердили в администрации Баймакского района Башкирии, где жил Ишмуратов.

О дате прощания с погибшим не сообщается — его тело еще не привезли домой.

«Коммерсантъ» отмечает, что Ишмуратов сознательно связал свою жизнь с вооруженными силами и хотел «догнать по погонам» трагически погибшего отца.

«Мечтаю получить звание офицера, воспитать много детей, минимум семерых, хочу быть многодетным отцом. Чтобы были дом, банька, дети, чтобы мама радовалась внукам», — рассказывал Ишмуратов.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Согласно официальной версии, трагедия произошла в результате взрыва торпеды на борту и дальнейшей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, среди которых и отец Даниса Ишмуратова, 26-летний Фанис, погибли.