Побывавший в украинском плену рассказал о ежедневных фильмах про Бандеру

Бывший пленный Егильницкий рассказал о фильмах про Бандеру в украинском лагере «Запад-1»

Освобожденный из плена военнослужащий Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий заявил, что украинские военные заставляли пленных смотреть фильмы про лидера украинских националистов Степана Бандеру. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в украинском лагере «Запад-1» был актовый зал, где пленные ежедневно смотрели телепередачи. Также существовал «час лекций», во время которого их просвещали по вопросу истории Украины. «Нас просвещали по поводу истории УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России). Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке "образовательное" кино, про Бандеру», — рассказал Егильницкий.

Собеседник агентства отметил, что отказаться от просмотра подобных фильмов было нельзя. «Нельзя было сказать: "я не хочу смотреть". Нас всех вместе заводили, мы все вместе смотрели», — поделился Егильницкий. Тех, кто отвлекался или засыпал, надзиратели заставляли приседать.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), действовавшей в основном на Западной Украине.

Освобожденный из украинского плена российский военный Михаил Янко рассказал о скудном питании в лагере «Запад-1», где он работал в столовой. По его словам, на завтрак российским пленным давали кашу, по большей части состоявшую лишь из воды. Янко отметил, что не лучше был и обед, пленным приходилось довольствоваться жидким супом. Военный уточнил, что на 70 человек приходилось одно пятилитровое ведро картофеля и четыре миски крупы объемом в литр. На горячее давали 270 граммов картофельного пюре с 27 граммами мяса.