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08:27, 28 октября 2022Интернет и СМИ

Парень назвал требование к девушкам и был раскритикован

Незнакомка осудила парня в приложении Hinge за отказ встречаться с девушками старше его

Фото: Good Faces Agency / Unsplash

Пользователь Reddit с ником C2-H5-OH рассказал на портале, что был раскритикован девушкой в приложении знакомств Hinge из-за того, что заявил о нежелании встречаться с женщинами старше его. В комментариях к его посту многие юзеры также выразили недоумение по поводу озвученного парнем требования.

«Меня можно считать "отталкивающим и отвратительным" за то, что я установил возрастные рамки [для девушек] в пределах 23-28 лет, в то время как мне самому 28 лет?» — задал вопрос автор поста. Рассказчик также опубликовал скриншоты переписки с осудившей его незнакомкой.

Из переписки следует, что после того, как парень рассказал о своем правиле, собеседница назвала отказ встречаться с девушками постарше мерзким. «Разница в возрасте, особенно когда мужчина старше, зачастую ведет к значительному перекосу в динамике власти в паре», — заявила она. Парень при этом указал, что придерживается именно такого подхода к отношениям, так как считает себя «поздно созревшим».

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Многие пользователи Reddit отметили, что, хотя и не считают подобное правило неприемлемым, оно их озадачило. «Я не думаю, что твой подход проблематичен, но мне кажется слегка странным, что ты даже не рассматриваешь вариант встречаться с девушкой, которая старше тебя всего лишь на год или на два», — высказался один из юзеров. «Ты бы стал встречаться с девушкой на пять лет моложе тебя, но женщина, которая старше тебя на год, недостаточно для тебя хороша? Как по мне, это нелепо», — заметила другая комментаторша. Вместе с тем другие пользователи заверили, что не видят абсолютно ничего странного в подобном принципе.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о необычном способе сэкономить. Однако ряд пользователей портала обвинили его в нечестности и обмане.

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Маргарита Щигарева
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