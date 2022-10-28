Крыс с рюкзаками отправят искать выживших после землетрясений

CNN: APOPO научит крыс с рюкзаками искать под завалами выживших после землетрясений

Поиск выживших после стихийных бедствий, таких как землетрясения и ураганы, представляет собой кропотливую задачу для поисково-спасательных групп. Однако бельгийская некоммерческая организация APOPO работает над проектом, призванным облегчить эту миссию, сообщает CNN.

Как стало известно телеканалу, специалисты организации научат гамбийских хомяковых крыс находить под завалами выживших в стихийных бедствиях. По словам руководителя проекта и специалиста по поведенческим исследованиям Донны Кин (Donna Kean), крысы, как правило, чрезвычайно любопытны, а небольшой размер грызунов и отличное обоняние делают их идеальными для поисков в труднодоступных местах.

В рамках проекта ученые смоделировали в помещении зону бедствия. На спинах крыс они закрепляют небольшие рюкзаки, оснащенные видеокамерой, микрофоном и датчиком, позволяющим отследить местоположение. Грызуны должны отыскать в обломках человека и нажать кнопку на своем жилете, которая подаст спасателям звуковой сигнал. После того, как крысы возвращаются на базу, исследователи поощряют их угощением за проделанную работу.

Программа обучения состоит из нескольких этапов. Как рассказала Кин, на следующем команда перейдет к «сценариям реального мира». Специалисты создадут многоуровневую площадку для имитации нескольких этажей рухнувшего здания. По прогнозу Кин, на обучение каждой крысы уйдет не менее 9-12 месяцев.