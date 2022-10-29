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15:24, 29 октября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 29 октября

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Минобороны России продемонстрировало карту боевых действий на Украине на 29 октября. Видео брифинга опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Telegram-канал «Минобороны России»

Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об отражении атак на трех направлениях — красно-лиманском, николаево-криворожском и купянском. На каждом из направлений Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Суммарно на этих участках российские военнослужащие уничтожили около двухсот солдат ВСУ. Также были подбиты десятки единиц техники противника.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что в районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области Вооруженные силы России уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.

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Также Конашенков сообщил об ударах по складам ВСУ и сбитом самолете МиГ-29.

По обновленным данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Валерий Розенберг
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