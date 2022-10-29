Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там референдума

Modern Diplomacy сообщил о подготовке в Польше плана захвата Западной Украины

Бельгийский портал Modern Diplomacy обвинил Польшу в планах захвата Западной Украины и проведении там референдума.

«План [правящей партии] "Право и справедливость" — возродить Республику Польша в границах "исторических земель" — похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине», — сообщается в материале.

Отмечается, что у поляков на Украине есть особые права, в том числе возможность деятельности в правительстве и получения тех же социальных гарантий, которыми обладает население, а также право на законное приобретение фабрик и компаний.

Авторы материала полагают, что Варшава намерена ввести войска в западную часть страны и провести там референдум о присоединении занятых земель к Польше. В статье говорится, что к тому моменту, по замыслу властей, Вооруженные силы Украины будут разбиты, а действующее правительство эмигрирует на Запад.

При таком сценарии, пишет Modern Diplomacy, вторжение будут рассматривать не как оккупацию, а как приход «освободителей украинского народа».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что референдумы о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей ничего не стоят. Польский лидер подчеркнул, что Варшава отказывается признавать их результаты.