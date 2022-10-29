Бывший посол Украины назвал немецкого депутата путинским слугой

Бывший посол Украины Мельник назвал немецкого депутата Люкассена путинским слугой

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал немецкого депутата от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рюдигера Люкассена путинским слугой. Дискуссия политиков развязалась под записью депутата в Twitter.

«Украина требует от Германии 500 миллионов субсидий ежемесячно. При этом она отказывается от "вмешательства" в принятие решения о переговорах. Получается, что Германия должна платить и при этом терпеть Андрея Мельника. Так не пойдет. Кто платит, тот и принимает решения», — написал Люкассен.

Экс-посол прокомментировал пост депутата словами: «Ах, да, все вы из АдГ — путинские слуги и должны меня терпеть».

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Германия в 2023 году способна оказывать ежемесячную помощь в размере 500 миллионов долларов. В целом от Евросоюза Киев надеется получать около двух миллиардов долларов в месяц, подчеркнул советник украинского лидера.