Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:32, 29 октября 2022Интернет и СМИ

Собчак оценила свое положение словами «да, я в беде»

Собчак словами «да, я в беде» оценила ситуацию с уголовным делом против ее сотрудника

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила свое текущее положение на фоне уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Сообщение об этом появилось в ее Telegram-канале.

По словам Собчак, сейчас она не заходит в Telegram так же часто, как раньше. «Очевидно, все мои мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей», — рассказала она.

Помимо того, журналистка раскритиковала представителей медиа, которые, по ее мнению, в нынешней ситуации участвуют в травле Собчак и ее команды. «Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», — подытожила она.

Материалы по теме:
Утиные истории. Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Утиные истории.Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
16 октября 2021
«Это невиданное преступление» Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
«Это невиданное преступление»Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
13 ноября 2021

Ранее стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве. Уточнялось, что у журналистки статус свидетеля. Ее адвокат Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что у его клиентки «не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу».

Перед этим RT сообщил, что Собчак стала подозреваемой в деле о вымогательстве. Также утверждалось, что показания против нее дал Суханов. Он якобы раскрыл, что журналистка за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах.

26 октября стало известно, что в доме Собчак прошли обыски. В тот же день СМИ сообщили об отъезде журналистки из России.

Суханов и Романовский обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По информации СМИ, деньги у директора «Ростеха» вымогали за удаление постов в одном из Telegram-каналов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Власти рассказали о подробностях взрыва в Запорожье
Минобороны Великобритании отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»
Популярный комик раскрыл отношение к эмигрировавшим россиянам
Названа дата полного лунного затмения в Москве
Трусова рассказала о расставании с Тутберидзе
Названы основные опасности лечения изжоги содой
Клуб РПЛ задумался о возвращении трижды уволенного тренера
Собчак оценила свое положение словами «да, я в беде»
Экс-участница «Ранеток» раскрыла диагноз дочери
В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников воевать на стороне Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.