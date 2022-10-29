Собчак оценила свое положение словами «да, я в беде»

Собчак словами «да, я в беде» оценила ситуацию с уголовным делом против ее сотрудника

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак оценила свое текущее положение на фоне уголовного дела о вымогательстве против ее коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Сообщение об этом появилось в ее Telegram-канале.

По словам Собчак, сейчас она не заходит в Telegram так же часто, как раньше. «Очевидно, все мои мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана, и, конечно, моими сотрудниками, отрезанными от мира и семей», — рассказала она.

Помимо того, журналистка раскритиковала представителей медиа, которые, по ее мнению, в нынешней ситуации участвуют в травле Собчак и ее команды. «Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер», — подытожила она.

Ранее стало известно, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве. Уточнялось, что у журналистки статус свидетеля. Ее адвокат Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что у его клиентки «не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу».

Перед этим RT сообщил, что Собчак стала подозреваемой в деле о вымогательстве. Также утверждалось, что показания против нее дал Суханов. Он якобы раскрыл, что журналистка за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах.

26 октября стало известно, что в доме Собчак прошли обыски. В тот же день СМИ сообщили об отъезде журналистки из России.

Суханов и Романовский обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По информации СМИ, деньги у директора «Ростеха» вымогали за удаление постов в одном из Telegram-каналов.

