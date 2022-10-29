Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:30, 29 октября 2022Россия

В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников воевать на стороне Украины

Глава МВД ЛНР Киселев: иностранные наемники отказываются воевать на стороне Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Simon Infanger / Unsplash

Наемники, которые в период специальной военной операции находятся на Украине, постепенно отказываются воевать на стороне Киева. Об этом в субботу, 29 октября, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев, сообщает ТАСС.

Он утверждает, что из-за таких отказов от участия в боевых действиях в рядах украинской армии все чаще возникают конфликты. По словам Киселева, иностранные наемники «заартачились», не желая воевать за ВСУ, и это «самая главная новость недели». В их рядах сейчас происходят разборки, «вплоть до смертельного исхода», добавил помощник главы МВД ЛНР.

Ранее стало известно, что в Запорожье произошел взрыв. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, инцидент произошел на местном алюминиевом комбинате. В этом месте базировались иностранные наемники.

Помимо этого, в субботу, 29 октября, десант ВСУ попытался высадиться вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Перед этим бойцы армии Украины провели массированный обстрел территории. При этом все их действия, в том числе попытки высадиться на левый берег Днепра, были пресечены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Власти рассказали о подробностях взрыва в Запорожье
Минобороны Великобритании отвергло причастность к подрыву «Северных потоков»
Популярный комик раскрыл отношение к эмигрировавшим россиянам
Названа дата полного лунного затмения в Москве
Трусова рассказала о расставании с Тутберидзе
Названы основные опасности лечения изжоги содой
Клуб РПЛ задумался о возвращении трижды уволенного тренера
Собчак оценила свое положение словами «да, я в беде»
Экс-участница «Ранеток» раскрыла диагноз дочери
В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников воевать на стороне Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.