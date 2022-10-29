В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников воевать на стороне Украины

Глава МВД ЛНР Киселев: иностранные наемники отказываются воевать на стороне Украины

Наемники, которые в период специальной военной операции находятся на Украине, постепенно отказываются воевать на стороне Киева. Об этом в субботу, 29 октября, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев, сообщает ТАСС.

Он утверждает, что из-за таких отказов от участия в боевых действиях в рядах украинской армии все чаще возникают конфликты. По словам Киселева, иностранные наемники «заартачились», не желая воевать за ВСУ, и это «самая главная новость недели». В их рядах сейчас происходят разборки, «вплоть до смертельного исхода», добавил помощник главы МВД ЛНР.

Ранее стало известно, что в Запорожье произошел взрыв. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, инцидент произошел на местном алюминиевом комбинате. В этом месте базировались иностранные наемники.

Помимо этого, в субботу, 29 октября, десант ВСУ попытался высадиться вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Перед этим бойцы армии Украины провели массированный обстрел территории. При этом все их действия, в том числе попытки высадиться на левый берег Днепра, были пресечены.