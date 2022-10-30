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02:39, 30 октября 2022Мир

В Финляндии предупредили об угрозе «смертей от холода» из-за энергокризиса

Bloomberg: финская электросетевая компания Fingrid сообщила об угрозе «смертей от холода»

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Финляндия предстоящей зимой готовится к веерным отключениям электроэнергии в стране из-за нехватки энергоресурсов и угрозе «смертей от холода», пишет Bloomberg.

Автор указал на то, что российская энергия составляет лишь небольшую часть от общего объема поставок электроэнергии в страну. Несмотря на это, ее потеря существенно скажется на жизни населения и может вызвать негативные последствия.

Менеджер по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин предупредил, что в предстоящую зиму необходимо проводить запланированные отключения электроэнергии в некоторых регионах. Если этого не делать, возможен крупномасштабный сбой, который угрожает тем, что «люди могут погибнуть» от холода.

Издание уточнило, что зимой температура воздуха в Финляндии опускается до минус 20 градусов. При этом в самые темные месяцы года солнце в Хельсинки светит менее шести часов в день. Автор уверен, что Финляндия находится «на острие» европейского энергетического кризиса.

Ранее стало известно, что из-за отказа от российских энергоносителей рядовые потребители Финляндии столкнутся с перебоями электроснабжения уже этой зимой. В частности, сообщалось, что операторы могут ограничить суточную подачу электроэнергии.

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Марина Совина
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