В Британии рассказали о «севшем в лужу» Западе

Economist: высокая инфляция застала врасплох Запад из-за ошибочных прогнозов МВФ и ФРС США

Высокая инфляция стала неожиданностью для многих западных стран. Об этом пишет журнал из Британии The Economist.

Инфляция застала врасплох страны Запада из-за ошибочных прогнозов МВФ и ФРС США. Так, Федеральную резервную систему назвали «севшей в лужу», поскольку в декабре 2020 года она заявила, что в течение двух следующих лет стоимость товаров увеличится менее, чем на 2 процента.

В следующем, 2021 году, ФРС спрогнозировала, что в 2022 году инфляция достигнет 2,6 процента, хотя в том время этот показатель уже составлял более пяти процентов в год. МВФ также недооценивал темпы инфляции в своих прогнозах.

Среди причин, из-за которых страны оказались не готовы столкнуться с инфляцией, журнал называет заметный рост зарплат. Обычно их увеличение определяется производительностью труда, инфляционными ожиданиями и отсутствием или наличием застоя на рынке труда.

«Снижение реальной заработной платы может сработать тормозом для расходов и инфляции», — отмечает The Economist.

Инфляционные ожидания также негативно отразились на ситуации. Представления граждан о будущем определяют потребление и требования по зарплате. Если недавный опыт влияет на формирование таких установок, то это способствует объяснению устойчивой инфляции.

