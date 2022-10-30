Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:00, 30 октября 2022Экономика

Ряду россиян напомнили о праве на льготы и выплаты

Доцент РЭУ Лебединская заявила о праве почетных граждан города получать льготы и выплаты

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что ряду россиян полагаются льготы и денежные выплаты. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Лебединская напомнила, что россияне, обладающие статусом «Почетного гражданина города», имеют право на льготы и привилегии. Звание присваивают пожизненно за достижения в сфере экономики, науки и искусства, образования и здравоохранения. Этим статусом также обладают деятели в области правопорядка, сохранения окружающей среды и охраны жизни и здоровья граждан.

Определенные льготы определяются на федеральном уровне — например, бесплатный проезд в общественном транспорте. Большинство мер поддержки обладают региональным характером, поскольку их устанавливают муниципальные образования, опираясь на своей финансовое состояние. Так, почетные граждане в Ставрополье имеют право получать от 500 до двух тысяч рублей в месяц. При этом в ряде городов установлены и разовые начисления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура высказалась о блокировке принадлежащего Telegram домена
В Британии призвали провести расследование в связи со взломом телефона Трасс
Китай скупил более половины российской меди на Лондонской бирже металлов
Жителей Москвы предупредили о снеге и гололедице на следующей неделе
В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с травлей в школах
В Германии заявили о «перехвате» секретных данных России
Договоренностей о движении судов в рамках зерновой сделки не удалось достичь
Россия сообщила о проблеме с безопасностью движения в Черном море
Маск начал увольнять сотрудников Twitter
В России заявили о готовности заменить украинское зерно
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.