Ряду россиян напомнили о праве на льготы и выплаты

Доцент РЭУ Лебединская заявила о праве почетных граждан города получать льготы и выплаты

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что ряду россиян полагаются льготы и денежные выплаты. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Лебединская напомнила, что россияне, обладающие статусом «Почетного гражданина города», имеют право на льготы и привилегии. Звание присваивают пожизненно за достижения в сфере экономики, науки и искусства, образования и здравоохранения. Этим статусом также обладают деятели в области правопорядка, сохранения окружающей среды и охраны жизни и здоровья граждан.

Определенные льготы определяются на федеральном уровне — например, бесплатный проезд в общественном транспорте. Большинство мер поддержки обладают региональным характером, поскольку их устанавливают муниципальные образования, опираясь на своей финансовое состояние. Так, почетные граждане в Ставрополье имеют право получать от 500 до двух тысяч рублей в месяц. При этом в ряде городов установлены и разовые начисления.