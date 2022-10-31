На рынке появились новые модели умных телевизоров Sber

В продажу поступили две новые модели умных телевизоров Sber

В продажу поступили сразу две модели умных телевизоров Sber. У новинок привлекательная цена и популярные диагонали — 32 и 43 дюйма. Они работают на российской открытой операционной системе Салют ТВ, поэтому пользователям доступны не только эфирные каналы, но и онлайн-кинотеатры, видеохостинги и приложения. Искать контент и управлять воспроизведением удобно голосом через виртуальных ассистентов Салют.

43-дюймовый телевизор Sber поддерживает разрешение Full HD, контрастность 3500:1 и яркость 250 кандел на квадратный метр. В силу меньшего размера на 32-дюймовой модели для качественной картинки достаточно HD-разрешения. Оба телевизора имеют широкие углы обзора 178 градусов, так что смотреть видео удобно с любого ракурса. Небольшое время отклика и частота 60 герц дают хорошую картинку даже в динамичных сценах. Устройства оснащены популярными портами и разъёмами для подключения аксессуаров и внешних источников сигнала.

Новинки работают на российской операционной системе Салют ТВ, которая недавно получила масштабное обновление. Из коробки новым пользователям доступны 100+ бесплатных телеканалов в «Смотрешке» [1] и 24ТВ, 6 онлайн-кинотеатров, популярные видеосервисы и многое другое. Если нужного сервиса нет, его можно установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV.

В открытой операционной системе можно также слушать музыку, запускать игры, открывать разные сайты во встроенном браузере, заниматься спортом, управлять умным домом и поручать дела виртуальным ассистентам Салют. Платформа динамично развивается. Пользователям гарантированы регулярные обновления, стабильная работа сервисов и оперативная техническая помощь.

Экстерьер новых телевизоров Sber наследует облик других умных устройств бренда. У моделей минималистичный безрамочный дизайн — изображение будто растворяется в пространстве, помогая сфокусироваться на сюжете. В комплекте есть лаконичные ножки для установки устройства на тумбу или стол.

Благодаря рациональному выбору комплектующих инженерам удалось добиться одной из самых конкурентных цен на рынке. Умные телевизоры Sber с диагоналями 32” и 43” уже можно купить в официальном интернет-магазине за 12 490 и 17 990 рублей соответственно.

Скоро устройства появятся в сетях розничных партнеров, к тому же заказ можно будет оформить в офисах Сбера по всей стране. А с 1 по 12 ноября 2022 года в ходе акции Зеленый день на анонсированные телевизоры будет действовать скидка 5 процентов.

