Тинькофф запустил собственную платформу по продаже автомобилей

Тинькофф запустил платформу по продаже автомобилей с доставкой до двери

Тинькофф объявил о запуске платформы по продаже автомобилей по прозрачным и выгодным ценам Тинькофф Авто, рассказал представитель Тинькофф «Ведомостям». Это первая в России онлайн-платформа, на которой можно купить автомобиль по цене производителя с доставкой к дому, и оформить все документы без визита в офис банка или автомобильного дистрибутора.

Тинькофф Авто объединит все текущие и будущие продукты экосистемы Тинькофф для автомобилистов. На платформе автовладельцы смогут в несколько кликов получать услуги, связанные с покупкой, обслуживанием и эксплуатацией автомобиля — от страхования до обслуживания и помощи на дорогах.

Техобслуживание и гарантийный ремонт машины можно будет сделать в любом официальном дилерском центре марки, автомобиль которой был выбран покупателем, говорится в Ведомостях со ссылкой на представителя банка. Со временем «Тинькофф авто» планирует частично перейти на выкуп машин у производителей и сокращать участие дилера в цепочке.

Все процессы реализованы напрямую через сервисы Тинькофф — выбор модели, комплектации, цвета машины, а также запись на тест-драйв, оформление заказа, подписание договора купли-продажи и доставка до двери покупателя.

Такая схема дает возможность продавать автомобиль ниже среднерыночной цены или даже по лучшей цене на рынке — все автомобили будут представлены по цене производителя, без навязанных услуг и переплат, с дополнительной скидкой или кэшбэком от Тинькофф.

«Одной из самых больших проблем на этом рынке мы видим тот факт, что часто нельзя узнать цену машины до того, как приедешь в салон, где цена может значительно отличается от заявленной производителем.

Поэтому мы решили дать нашим клиентам, которые привыкли к лучшим на рынке финтех-сервисам от Тинькофф в самых разных сферах жизни, еще одну революционную финтех-платформу с прозрачным клиентским сервисом в сфере продаж авто. Автомобиль теперь можно будет купить по понятной и честной цене буквально в два клика с доставкой к дому. Фактически, мы планируем «уберизировать» этот рынок.

Тинькофф Авто будет авто-экосистемой, где можно будет получить сразу все услуги, связанные с покупкой автомобиля: кредит, страховку, полное сопровождение, ТО, хороший денежный кэшбэк и так далее. Строить мы ее планируем вместе с другими игроками рынка», - отметил Денис Мусиенко, руководитель Тинькофф Авто.

Первая марка, которую уже можно купить через Тинькофф Авто — китайский бренд Haval, один из самых локализованных и продаваемых на российском рынке.

На старте для покупки будут доступны пять моделей: кроссовер-лидер сегмента SUV на российском рынке Haval Jolion; автомобиль с интеллектуальным полным приводом Haval Dargo; внедорожник с 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач Haval H9; городской кроссовер Haval F7; кросс-купе Haval F7X.

На сайте платформы Тинькофф Авто доступны выбор модели, комплектации, цвета машины, а также запись на тест-драйв, оформление заказа и доставки. В ближайшем будущем купить машину можно будет также в суперприложении Тинькофф.

Покупатель может забрать машину самостоятельно в дилерском центре, либо оформить доставку к своему дому.

На старте продажа и доставка автомобилей Haval доступны в Воронежской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском крае. В ближайшее время сервис будет масштабироваться на другие регионы страны.