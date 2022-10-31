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10:54, 31 октября 2022Силовые структуры

ФСБ выявила миллионные хищения при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

В Челябинской области возбудили дело о хищениях при подключении соцобъектов к интернету

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Челябинской области сотрудники ФСБ выявили хищение 41 миллиона рублей при реализации национального проекта «Цифровая экономика». Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

В ходе обысков по адресам проживания и работы троих задержанных изъята часть похищенных денег в сумме десяти миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил против них уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, руководители компаний, занимающиеся подключением социальных объектов к интернету, в составе организованной группы вносили ложные сведения о выполненных работах и их стоимости. В результате были похищены средства, выделенные Минцифры на реализацию нацпроекта.

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Любовь Ширижик
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