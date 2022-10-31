Турбина самолета взорвалась во время взлета и попала на видео

Пассажиры рейса Дели — Бангалор сняли на видео горящую турбину самолета

Во время взлета у самолета авиакомпании IndiGo загорелась турбина. Инцидент сняли на видео пассажиры лайнера, ролик опубликовал Daily Mail.

В пятницу, 28 октября, самолет индийской авиакомпании IndiGo собирался вылетать из Дели в Бангалор. Как только лайнер начал движение по взлетно-посадочной полосе, его правая турбина, по словам пассажиров, громко взорвалась и загорелась.

На ролик попал момент, как из охваченной огнем турбины разлетаются искры. При этом лайнер набирает скорость для взлета. После самолет замедляет ход и останавливается, капитан воздушного судна объявляет пассажирам по громкой связи об эвакуации. По словам очевидцев, всем на борту было очень страшно, многие «хотели расстегнуть лямки своего ремня и просто убежать».

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы. Авиакомпания организовала альтернативный рейс.