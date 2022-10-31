Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:38, 31 октября 2022Путешествия

Турбина самолета взорвалась во время взлета и попала на видео

Пассажиры рейса Дели — Бангалор сняли на видео горящую турбину самолета

Во время взлета у самолета авиакомпании IndiGo загорелась турбина. Инцидент сняли на видео пассажиры лайнера, ролик опубликовал Daily Mail.

В пятницу, 28 октября, самолет индийской авиакомпании IndiGo собирался вылетать из Дели в Бангалор. Как только лайнер начал движение по взлетно-посадочной полосе, его правая турбина, по словам пассажиров, громко взорвалась и загорелась.

На ролик попал момент, как из охваченной огнем турбины разлетаются искры. При этом лайнер набирает скорость для взлета. После самолет замедляет ход и останавливается, капитан воздушного судна объявляет пассажирам по громкой связи об эвакуации. По словам очевидцев, всем на борту было очень страшно, многие «хотели расстегнуть лямки своего ремня и просто убежать».

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы. Авиакомпания организовала альтернативный рейс.

Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о прекращении вручения повесток в рамках мобилизации
В России появится новая платежная система
Проходивший службу в Чечне 46-летний россиянин погиб в зоне СВО
Самый строгий судья популярного телешоу рассказал о выходе из тяжелой депрессии
Пенсионной системе Германии предсказали крах через пять лет
Российская блогерша раскрыла необычный способ жителей Бали нажиться на туристах
Медведев увидел парадокс в сообщениях о работе украинских систем ПВО
В Турции допустили атаки на газопровод «Турецкий поток»
Шойгу поручил доложить о завершении частичной мобилизации до 1 ноября
Оценено снижение посещаемости ТЦ в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.