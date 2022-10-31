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14:58, 31 октября 2022Моя страна

В Воронеже покажут спектакли из Израиля

В Воронеже начался детский театральный фестиваль «Маршак»

Фото: marshakfest.com

В Воронеже начался детский театральный фестиваль «Маршак», в ходе которого покажут спектакли коллективы из России и Израиля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам организаторов, фестиваль примут семь театральных площадок города. Всего примут участие 15 театров из России и Израиля. В основной программе — 42 показа 20 спектаклей, включая представления драматического и пластического театров, а также театра кукол. Помимо основной программы, планируется провести мастер-классы и творческие встречи.

Торжественное открытие прошло у памятника Самуилу Маршаку около дома, где жил писатель. Премьерным спектаклем стала театрально-поэтическая композиция «Дом, в котором жил Маршак».

Ранее стало известно, что осенью в рамках направления по поддержке детских и молодежных театров на «Большие гастроли» впервые отправились сразу три театра. Это направление программы «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России — одно из самых востребованных. Организует мероприятия программы подведомственный Минкультуры РОСКОНЦЕРТ. В наступающем месяце, с 3 по 6 ноября, театр Кукол имени Г. С. Анисимова из Находки покажет спектакли «Морозко» и «Муха-Цокотуха в Абакане.

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Варвара Кошечкина
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