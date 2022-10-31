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18:51, 31 октября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о сжигании тел военных в Курске оказалось недостоверным

Информация о сжигании тел военных в мобильном крематории в Курске оказалось недостоверным
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Сообщение о том, что мобилизованных, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сжигают в мобильном крематории в Курске, оказалось недостоверным.

Telegram-канал «Ищи своих» опубликовал пост о том, что в Курске погибших мобилизованных «сжигают как скот, а затем выдают за погибших украинцев». Об этом, согласно сообщению, рассказал работник мобильного крематория. К публикации канал прикрепил скриншот поста, якобы опубликованного в сообществе «Подслушано Курск» во «ВКонтакте».

Во «ВКонтакте» действительно есть сообщество «Подслушано Курск», однако фотография там стоит другая. Кроме того, в паблике поста о сжигании тел мобилизованных в Курске нет.

Также можно заметить, что изображение в скриншоте, опубликованном в Telegram, нечеткое. Это может свидетельствовать о том, что картинка поддельная.

Информация о том, что Россия сжигает тела своих военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, чтобы скрыть настоящие потери, периодически всплывает в социальных сетях и украинских СМИ. Однако неоднократно эти сообщения были опровергнуты.

Сообщение о тайном сжигании тел мобилизованных в Курске не публиковалось в СМИ. Об этом написали лишь несколько аккаунтов во «ВКонтакте», скопировав сообщение первоисточника. Среди них — «Империи зла (РФ, США, Израиль, КНР)», «Кира Перец» и Miss you.

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Варвара Кошечкина
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