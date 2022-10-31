Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:44, 31 октября 2022Мир

Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян

Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан России и ряда российских предприятий и СМИ
СюжетСанкции против России:

Фото: Camilo Freedman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан России, а также ряда российских предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом сообщила глава МИД страны Нанаия Махута, передает ТАСС.

В число российских граждан, которых коснулись ограничения, вошли «руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие», а также« члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер». Также под санкции попало крымское информационное агентство News Front.

Попавшим под санкции запретят посещать Новую Зеландию, их самолетам — использовать воздушное пространство страны, а судам — заходить в порты. Кроме того, активы попавших под ограничения россиян будут заморожены.

11 октября Новая Зеландия ввела санкции против 51 россиянина и 24 должностных лиц. Все попавшие под ограничения связаны со вступившими в состав России территориями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский военный сравнил диверсантов ВСУ с зомби
Часто путешествующая россиянка объяснила стремление турков жениться на русских
В США правлению Байдена предрекли «крутое пике»
Психолог раскрыл способы самопомощи при трудностях
Раскрыты подробности реконструкции Южного речного вокзала в Москве
Футболист «Спартака» высказался о чемпионате мира-2022 без россиян
Военный ДНР рассказал о бегстве из украинского плена
Украинским беженцам в Британии предрекли потерю крыши над головой
Названы способы сделать секс одновременно безопасным и страстным
Россиян предупредили о частых способах мошенничества при продаже квартир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.