Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян

Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан России и ряда российских предприятий и СМИ

Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан России, а также ряда российских предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом сообщила глава МИД страны Нанаия Махута, передает ТАСС.

В число российских граждан, которых коснулись ограничения, вошли «руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие», а также« члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер». Также под санкции попало крымское информационное агентство News Front.

Попавшим под санкции запретят посещать Новую Зеландию, их самолетам — использовать воздушное пространство страны, а судам — заходить в порты. Кроме того, активы попавших под ограничения россиян будут заморожены.

11 октября Новая Зеландия ввела санкции против 51 россиянина и 24 должностных лиц. Все попавшие под ограничения связаны со вступившими в состав России территориями.