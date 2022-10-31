Россиянин выстрелил в грудь 16-летнему подростку из обреза винтовки

В Омске задержали мужчину, выстрелившего в 16-летнего подростка из обреза винтовки

В Омске полицейские задержали 52-летнего местного жителя, стрелявшего в 16-летнего подростка из обреза винтовки. Об этом в понедельник, 31 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

По данным ведомства, 30 октября во дворе микрорайона Входной подросток поссорился с фигурантом. Подозреваемый отошел в дом, вернулся с оружием и выстрелил в мальчика, нанеся ранение груди. Жертву госпитализировали.

Во время обысков в квартире россиянина изъяли незарегистрированный обрез винтовки ТОЗ-8, патроны и арбалет со стрелами.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство и незаконном приобретении и изготовлении оружия.