Ведущая «Дома-2» раскрыла подробности ремонта в доме

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала о продолжении ремонта в доме

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала подробности о строительстве загородного дома в Подмосковье. Внутри продолжаются отделочные работы. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на соцсети знаменитости.

Орлова показала, что дом уже возведен, на втором этаже продолжается ремонт. Особенностью дизайна стали скошенные окна от пола до потолка. В помещении пока нет дверей и основного напольного покрытия.

Телеведущая также показала проект того, как пространство будет выглядеть после завершения работ. Напротив окна поставят обеденный стол, пол покроют паркетной доской и положат ковер. Над столом повесят люстру, а в углу оставят место под цветы.

В сентябре 2022 года Орлова объяснила, почему в данный момент она проживает с мужем в принадлежащем ей доме. По ее словам, супруг Валерий предлагал ей переехать в свою квартиру в центре Москвы, но она ему отказала, так как не могла оставить собак, сына и персонал.