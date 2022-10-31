Оценено снижение посещаемости ТЦ в Москве

CMWP: посещаемость московских ТЦ снизилась на 7 процентов

В 2022 году посещаемость торговых центров в Москве снизилась на семь процентов по сравнению с 2021 годом. Такую оценку дали аналитики Commonwealth Partnership (CMWP), сообщает РБК.

В августе вырос разрыв по показателям текущего и прошлого года. За две недели после объявления частичной мобилизации отставание увеличилось на три процентных пункта. Эксперты считают, что макроэкономические и геополитические факторы продолжат давить на покупательную способность, что может сказаться на снижении посещаемости столичных ТЦ.

По итогам девяти месяцев 2022 года доля свободных площадей в ТЦ составила 11,5 процента. Согласно прогнозам, к концу года показатель может достичь 20 процентов. Наиболее заметно на посещаемости комплексов сказался уход зарубежных брендов. Часть освободившихся помещений могут заполнить российские и турецкие бренды, однако снижение активности потребителей сдержит развитие ретейлеров, что, в свою очередь, драматично скажется на состоянии объектов недвижимости.

В Москве также замедлился темп ввода новых торговых площадей. По итогам трех кварталов в ТЦ столицы введено 76,7 тысячи квадратных метров. Рассчитывается, что к концу года показатель составит около 100 тысяч «квадратов» — в 2,6 раза меньше, чем в 2021 году, когда было введено 262 тысячи квадратных метров.

В августе 2022-го посещаемость торговых центров в Москве достигла минимума за четыре года. Показатель оказался на 11 процентов ниже, чем в 2021 году, на 18 процентов ниже уровня 2020 года и на 23 процента меньше, чем в 2019-м.