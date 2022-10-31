70-летние россияне избежали наказания за совершенное в 90-е убийство

В Приморье суд прекратил дело об убийстве 90-х, в котором обвинялись 70-летние пенсионеры

Партизанский городской суд Приморского края прекратил уголовное дело 70-летних пенсионеров, которые обвинялись в убийстве мужчины, совершенном в 90-е годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Постановление было вынесено в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Россияне сами явились в правоохранительные органы с повинной.

Из материалов дела следует, в январе 1995 года они сговорились убить гражданина Л. Он получил две пули: одну в голову, другую — в тело. После совершения преступления мужчины скрылись. Дело расследовалось по статье Уголовного кодекса РСФСР об умышленном убийстве.

26 сентября сообщалось, что в Приморье суд приговорил к 9,5 года лишения свободы мужчину за убийство 89-летней пенсионерки, совершенное 28 лет назад. По данным следствия, в августе 1994 года фигурант дела проник в дом пожилой женщины на Советской улице в деревне Кохановичи Республики Беларусь. В этот момент вернулась хозяйка. Преступник ударил ее ножом в грудь, избил, а затем задушил. Забрав деньги и несколько бутылок с алкоголем, он сбежал с места происшествия.

Спустя годы мужчина переехал из Белоруссии в Россию и жил в Приморском крае. Там его задержали и судили.