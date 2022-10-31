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11:05, 31 октября 2022Россия

В российском регионе скорая перевернулась из-за пьяного водителя

В Нижегородской области скорая, за рулем которой был пьяный водитель, перевернулась

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Нижегородской области машина скорой помощи, за рулем которой был пьяный водитель, перевернулась. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, авария произошла в поселке Ужовка. Водитель скорой помощи не справился с управлением и съехал в кювет, после чего скорая опрокинулась.

Пострадал пациент, который находился в машине медиков, и фельдшер. Пострадавших доставили в российскую больницу с травмами различной степени тяжести.

«Водитель автомобиля первоначально отказался от помощи врачей. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на месте, результат которого показал, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в МВД.

Там добавили, на пьяного мужчину за рулем скорой составили административный протокол по двум статьям.

Ранее в Краснодарском крае 74-летняя пациентка погибла при столкновении машины скорой помощи с грузовиком. Авария произошла на трассе Краснодар — Ейск.

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Анастасия Шейкина
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