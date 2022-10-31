В Турции нашли выгоду в раздражении Байдена Зеленским

Турецкий профессор Хасан Унал рассказал об усталости Запада от конфликта на Украине

В западном блоке прослеживается усталость от конфликта на Украине, все больше людей выходят на улицы городов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал.

«Да, с одной стороны, есть "поджигатели войны" в США, Великобритании, в основном в правительствах. Но в то же время, после промежуточных выборов, что будет происходить в США — никто не знает. Сейчас впервые в американской прессе появились утечки о том, что [президент Соединенных Штатов Джо] Байден был так разочарован [украинским лидером Владимиром] Зеленским в июне. Почему это просочилось в прессу именно сейчас? Возможно, есть некоторая усталость там [в США], возможно, есть некоторая усталость в Британии, особенно среди британцев», — отметил эксперт.

Унал нашел выгоду в раздражении Вашингтона поведением представителей Киева — по его словам, сейчас Анкара может проявить инициативу и стать посредником в мирном урегулировании. «И это может быть подходящее время для Турции, чтобы приложить все усилия для мирного предложения, для всеобщего мира, так или иначе», — заключил он.

Ранее стало известно, что Байден вышел из себя во время одного из телефонных разговоров с Зеленским в июне. Глава Белого дома сообщил своему украинскому коллеге, что одобрил выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 1 миллиарда долларов. Однако в ответ Зеленский начал перечислять, какую еще помощь Украина ждет от западных стран, но не получает.