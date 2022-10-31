Časopis Argument: действия президента Украины Зеленского помогают России

Подавление инакомыслия и борьба с оппозицией со стороны президента Украины Владимира Зеленского заставляют жителей страны искать контакты с Россией, пишет обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар.

Журналист заявил, что после присуждения украинскому лидеру премии Сахарова «за свободу мысли» на территории страны были закрыты 11 партий, обвиненных в пророссийских взглядах. По его словам, доказательств о связях с Москвой представлено не было.

«Действия Зеленского только ослабляют страну еще больше и в конечном счете помогают [президенту России Владимиру] Путину», — отметил Хмелар.

Обозреватель также подчеркнул, что часть преследуемых по политическим причинам жителей Украины будут вынуждены искать сотрудничества с Россией.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди официально подтвердила, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали. Глава МИД Индонезии также подчеркнула, что «текущая мировая ситуация нестабильна», однако ее ведомство старается налаживать связь с главами двух государств.

