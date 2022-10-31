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18:00, 31 октября 2022Экономика

Италия увидела угрозу в турецком хабе

Глава Eni Дескальци: импорт газа через турецкий хаб может обернуться ростом цен

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Импорт газа через турецкий хаб потребует от Италии строительства новой инфраструктуры, инвестиций и может в конечном итоге обернуться ростом цен на газ. Такую угрозу в новом проекте увидел глава итальянской Eni Клаудио Дескальци, пишет ТАСС.

Пока у Турции и Италии нет общих точек по экспорту газа. Использование хаба может быть затруднено из-за необходимости строить инфраструктуру, отметил Дескальци. «Учитывая, что у нас есть соединение с Россией через Украину, где мы получаем газ, зачем нам получать через Турцию?» — задался он вопросом.

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Глава Eni заявил также, что компания по-прежнему планирует продать свою долю в «Голубом потоке» — газопроводе, построенном вместе с «Газпромом» в Турцию.

О желании организовать новый газовый хаб для поставок в Европу президент России Владимир Путин объявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара сразу же согласилась на проект. Между тем министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Европа не будет покупать газ из российского хаба в Турции, так как к тому времени уже найдет альтернативных поставщиков.

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Платон Щукин
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