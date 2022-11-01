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09:42, 1 ноября 2022Экономика

Российские власти допустили возрождение Госплана

Минпромторг России допустил появление «Госплана 2.0» в оборонной промышленности

Фото: Jorge Láscar / Wikimedia

Минпромторг допустил возрождение Госплана в оборонной промышленности, пишут «Ведомости».

Власти предлагают ограничить «Госплан 2.0» только задачами гособоронзаказа. «Это позволяет, с одной стороны, ограничиться тем полем деятельности, где у государства достаточно и информации, и рычагов воздействия на промышленные предприятия, а с другой — получить эффект именно от планирования производственной деятельности по всей цепочке создания стоимости», — заявил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

Он уверяет, что «Госплан 2.0» не имеет ничего общего с советским. При этом в современных рыночных экономиках элементы планирования так или иначе присутствуют, отмечают эксперты. Появление же Госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики России, не будет, заключил Осьмаков.

В мае Минэкономики, Росстат и ФТС отклонили предложение КПРФ по возврату к Госплану. Партия выступала с инициативой вернуться к развернутому межотраслевому балансу, статистическому инструменту, собирающему информацию о том, где и как товары и услуги используются в экономике.

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Платон Щукин
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