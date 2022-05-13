Власти исключили возможность возврата к Госплану в России

Минэкономики, Росстат и ФТС отклонили предложение КПРФ по возврату к Госплану

Возврат к опыту Государственного планового комитета СССР (Госплана) в современной России невозможен — к такому выводу пришли в Минэкономразвития, Росстате, Федеральной налоговой службе (ФНС), Федеральной таможенной службе ФТС и Минпромторге. Ведомства отклонили предложение главы КПРФ Геннадия Зюганова по созданию новой автоматизированной системы управления экономикой с помощью искусственного интеллекта. С их заключениями ознакомился РБК.

В КПРФ предложили властям вернуться к развернутому межотраслевому балансу (также известному как метод «затраты — выпуск»), статистическому инструменту, собирающему информацию о том, где и как товары и услуги используются в экономике. В работе Госплана СССР с его помощью делали прогнозные расчеты и народнохозяйственное планирование.

Тем не менее первый замминистра экономического развития Илья Торосов напомнил, что даже в советскую эпоху автоматизацию прогнозирования на базе межотраслевого баланса не удалось внедрить полностью. Кроме того, такая модель исключала полноценное развитие инициативы хозяйствующих субъектов — в современной рыночной экономике она будет неэффективна, добавил Торосов.

По словам замглавы Росстата Сергея Егоренко, внедрение такого механизма существенно увеличит нагрузку на бизнес и госорганы. В частности, бухгалтерский учет, который предлагается сделать частью информационной базы, не содержит готовых показателей, которые могут использоваться для построения межотраслевого баланса. Формат предоставления региональной бюджетной отчетности также не унифицирован, а чтобы добиться этой цели, придется привлечь значительные трудовые и финансовые ресурсы, заключил Егоренко.

Более того, ряд компаний и ИП вообще не составляют подробный бухгалтерский учет, потому что в ряде случаев он не требуется (в частности, по упрощенной системе налогообложения). В Минэкономразвития также отметили, что функционал межотраслевого баланса уже частично присутствует в действующих информационных системах, в том числе в ГАС «Управление», на портале «Электронный бюджет» и в государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

В январе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заверил, что возврата России к Госплану ждать не стоит. «Африка быстрее нас уже растет. Если мы начнем снова создавать госплан, эти страны окажутся впереди нас», — подчеркнул глава ведомства.

