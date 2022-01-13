Кудрин сравнил уровень жизни в России и в СССР

Уровень жизни в России с 2000 до 2011 года вырос в три раза и в настоящее время на 20 процентов выше, чем был в СССР. Две эпохи сравнил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

Он считает, что в 2003-2004 годах страна смогла вернуться к тому уровню жизни, который был до распада Советского Союза в 1990 году. В эти же годы были построены основы и Россия «стала нормальной рыночной экономикой», добавил Кудрин.

Он уверен, что к плановой экономике страна уже никогда не вернется. «Можно спокойно поставить точку в этом споре: госплана в России уже никогда не будет. Если, конечно, не случится что-то совсем уж невероятное. Африка быстрее нас уже растет. Если мы начнем снова создавать госплан, эти страны окажутся впереди нас», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Регулирование цен может быть только в точечных масштабах, считает он. Кудрин также рассказал, что для экономического роста нужна предпринимательская культура, снижение зависимости от нефти, развитие конкуренции и расширение частной инициативы.

Ранее Кудрин говорил, что самым большим вызовом для российской экономики является энергетический переход. Он уточнил, что углеводороды будут требоваться еще десятки лет, однако их придется частично заменить промышленными товарами и услугами.