19-летняя девушка приняла редкое смертельно опасное заболевание за обычную сыпь

Insider: 19-летняя американка чудом избежала смерти от редкой болезни крови

Джулиана Паскарелла, проживающая в Вирджинии, США, не обратила внимания на появившиеся на коже высыпания, посчитав их безвредными, и чудом избежала смерти от внутреннего кровотечения. Историю американки рассказывает издание Insider со ссылкой на ее видео в социальной сети TikTok.

19-летняя девушка сначала не обратила внимания на внезапно появившиеся на теле крошечные красные пятнышки, так как приняла их за обычную сыпь. Однако в течение 15 минут у нее на губе образовался струп, а из носа пошла кровь. В течение часа высыпания превратились в синяки, появились тошнота и усталость.

Американка обратилась в больницу, и анализы крови показали, что у нее критически понижено количество тромбоцитов в крови: три тысячи при норме от 150 до 450 тысяч на микролитр. Врачи поставили ей диагноз «иммунная тромбоцитопеническая пурпура» — аутоиммунная болезнь, при которой снижается количество тромбоцитов в крови и нарушается ее свертываемость. Эта патология редкая и чрезвычайно опасная и может привести к смертельному исходу. По словам медиков, Паскарелле очень повезло: без своевременного лечения заболевания у нее могло бы случиться кровоизлияние в мозг или внутреннее кровотечение. Чтобы спасти девушке жизнь, врачи сделали ей три семичасовых переливания тромбоцитов.

Сейчас американке 21 год, она каждые три месяца сдает кровь, чтобы контролировать уровень тромбоцитов, и чувствует себя неплохо. «В целом, я в порядке, если не считать постоянного страха, что настанет день, когда я снова почувствую усталость и тошноту и подвергнусь риску нового приступа», — призналась Паскарелла.

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