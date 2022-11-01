СКР вычислил приказавшего стрелять по Мариуполю и окрестностям бойца «Азова»

СКР установил личность бойца «Азова», приказавшего стрелять по Мариуполю и селам в ДНР

Следователи установили личность приказавшего стрелять по Мариуполю и окрестностям украинского силовика — им оказался командир войсковой части А3057 полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Николай Кузьменко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, артиллеристы под его руководством в феврале и марте наносили удары по Мариуполю, а также селам Лебединское, Калиновка и поселка Сартана в Донецкой народной республике. Во время обстрелов погибли мирные жители и были повреждены жилые дома.

Также следователи вычислили его соучастника — командира отделения той же войсковой части Владислав Курка. По данным следствия, в марте он командовал расположенным на кладбище минометным расчетом, который обстреливал город из миномета «БМ-37».

Сейчас фигуранты задержаны, с ними проводятся следственные действия.