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20:08, 1 ноября 2022Забота о себе

Россиян предупредили о серьезной опасности недосыпа

Терапевт Алексей Хухрев: недосып грозит депрессиями, инсультом и снижением иммунитета

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Недосып грозит снижением иммунитета, депрессиями и инсультом, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. О серьезной опасности недостатка сна он рассказал россиянам в беседе с изданием «Москва 24».

По словам Хухрева, во сне люди сбрасывают мышечные зажимы и расслабляются. «Многие физиологические процессы во сне идут гораздо интенсивнее, чем во время бодрствования. Определенные гормоны вырабатываются в глубокой фазе сна, в частности соматотропин (гормон роста — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил он.

Если глубина сна нарушена, продолжил Хухрев, человек встает невыспавшимся, неотдохнувшим. В итоге это может привести к повышению тревожности, увеличению частоты депрессий и тревожно-депрессивных расстройств. А для некоторых людей недосып и вовсе чреват развитием сердечно-сосудистых заболеваний. «Плохой сон у тучных людей повышает риск инсультов, потому что человек спит прерывисто, просыпается, глубины сна нет, он всхрапывает. Это повышает риск развития инсультов, ухудшает течение гипертонической болезни», — предупредил врач.

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Наконец, отметил он, из-за отсутствия полноценного сна может страдать иммунитет, и человек становится более подвержен инфекционным заболеваниям: простуде, вирусам и так далее.

Ранее кандидат медицинских наук Светлана Молчанова рассказала, в каком возрасте нужно приучать сына или дочь спать отдельно. Она отметила, что, если ребенок много лет спит с матерью или обоими родителями, у него могут возникнуть проблемы развития.

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Александра Лисица
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