Кремль пообещал не оставлять без ответа участие Лондона в атаках на Севастополь

Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на участие Лондона в атаке на Севастополь

Участие Лондона в атаках на базирующийся в Севастополе Черноморский флот и газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» не будет оставлено «просто так». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле пообещали, что Москва подумает над ответными шагами.

«Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту, в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры (...) Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно, без этого нельзя», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны России обвинило Британию в причастности к атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Севастополь. По словам представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, Великобритания была вовлечена в атаку на уровне подготовки британскими военными специалистами украинских военных, ответственных за удар по Севастополю. Также в Минобороны назвали атаку терактом.

