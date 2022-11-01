Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 1 ноября 2022Россия

Кремль пообещал не оставлять без ответа участие Лондона в атаках на Севастополь

Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на участие Лондона в атаке на Севастополь
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Yves Herman / Reuters

Участие Лондона в атаках на базирующийся в Севастополе Черноморский флот и газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» не будет оставлено «просто так». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

В Кремле пообещали, что Москва подумает над ответными шагами.

«Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту, в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры (...) Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно, без этого нельзя», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны России обвинило Британию в причастности к атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Севастополь. По словам представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, Великобритания была вовлечена в атаку на уровне подготовки британскими военными специалистами украинских военных, ответственных за удар по Севастополю. Также в Минобороны назвали атаку терактом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации
Шанхайский Диснейленд запер тысячи посетителей в парке из-за коронавируса
Крупнейший российский лоукостер возобновит полеты в Турцию
Определены районы Москвы с подорожавшим жильем
В Москве закрылись все летние веранды
Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети овощ
В VK рассказали о новой функции
Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников
Латвия задумалась о судьбе российских нефтепроводов
В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.