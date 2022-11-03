Зампостпреда Китая отреагировал на отказ Совбеза ООН принять резолюцию России

Зампостпреда КНР Шуан: резолюцию РФ по биодеятельности на Украине не следовало отклонять

Заместитель постоянного представителя Китая при Организации объединенных наций (ООН) Гэн Шуан отреагировал на отказ Совета безопасности ООН принять резолюцию России по деятельности биолабораторий США на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению китайского дипломата, резолюцию не следовало отклонять. Он также выразил обеспокоенность в связи с данным решением. Шуан напомнил, что Россия с марта текущего года неоднократно направляла обвинения в СБ ООН о том, что США подозреваются в проведении военно-биологической деятельности на Украине. При этом он подчеркнул, что любые улики, касающиеся Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), должны быть рассмотрены и разъяснены вовлеченными сторонами.

К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов Гэн Шуан Зампостпреда Китая при ООН

По словам Шуана, резолюция России, предполагавшая создание комиссии по расследованию биодеятельности на украинской территории, была «оправдана и легитимна». «Китай полагает, что справедливое транспарентное расследование Совета может эффективно решить озабоченности России», — отметил он.

Это не первый раз, когда Шуан призывает СБ ООН рассмотреть данные России о нарушении КБТО. До этого он подчеркивал, что информация России о военно-биологической деятельности «заслуживает соответствующей реакции от вовлеченных сторон».

За резолюцию проголосовали две страны

Ранее Совет безопасности ООН отклонил резолюцию России, которая предусматривала создание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. За документ проголосовали Россия и Китай. Великобритания, США и Франция выступили против резолюции, еще девять делегаций воздержались.

Резолюция предполагала создание комиссии, в которой были бы представители всех членов Совбеза, для расследования претензий России к США и Украине по обязательствам по Конвенции о биологическом оружии в контексте деятельности лабораторий на украинской территории. Доклад с рекомендациями Совбезу предписывалось предоставить к 30 ноября 2022 года. Также о результатах расследования следовало проинформировать страны-участницы КБТО на конференции, которая будет проходить с 28 ноября по 16 декабря в Женеве.

В ООН заявили о невозможности расследовать данные о биолабораториях на Украине

В октябре группа стран в ООН заявила о необходимости задействовать КБТО на фоне деятельности Соединенных Штатов. Отмечается, что с такой инициативой выступили Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов сообщал, что Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США.

Украина и другие государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего – Германии. Целый ряд проектов был реализован в интересах центральной медико-санитарной службы вооруженных сил ФРГ Игорь Кириллов начальник войск РХБЗ

В свою очередь, заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо заявил, что у организации нет ни мандата, ни технических возможностей, чтобы расследовать данные России о биолабораториях на Украине. Он также повторил слова высокого представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, утверждавшей, что организации неизвестно ни о каких программах биологического оружия.