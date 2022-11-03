Украина обвинила в теракте против Черноморского флота «людей доброй воли»

Глава МИД Украины Кулеба обвинил в теракте против Черноморского флота «людей доброй воли»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в теракте против Черноморского флота «людей доброй воли». Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос, кто стоит за террористическим актом в акватории Севастополя, если не украинская сторона, он сказал: «Люди доброй воли».

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не использовал зерновой коридор в военных целях. По его словам, республика не подвергала данный маршрут опасности. 29 октября Россия приостановила участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили это решение атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) Черноморского флота в Севастополе.

2 ноября российское оборонное ведомство заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке. В министерстве уточнили, что Россия получила гарантии от Украины, по которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий. Также российский президент Владимир Путин отметил, что страна не будет препятствовать поставкам зерновых с украинской территории в Турцию.