Киев отказался признавать использование зернового коридора в военных целях

В МИД Украины заявили, что Киев не использовал зерновой коридор в военных целях

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не использовал зерновой коридор в военных целях. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях», — утверждает Николенко.

По его словам, возвращению России к участию в зерновой сделке поспособствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.