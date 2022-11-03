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11:51, 3 ноября 2022Бывший СССР

Киев отказался признавать использование зернового коридора в военных целях

В МИД Украины заявили, что Киев не использовал зерновой коридор в военных целях

Фото: Umit Bektas / Reuters

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не использовал зерновой коридор в военных целях. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях», — утверждает Николенко.

По его словам, возвращению России к участию в зерновой сделке поспособствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Кристина Есикова
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