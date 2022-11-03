Пьяного россиянина осудят за убийство пенсионера и угрозы убийством его сыну

В Ижевске осудят 38-летнего мужчину, зарезавшего пенсионера и угрожавшего ножом его сыну

В Удмуртской Республике суд рассмотрит дело 38-летнего жителя Ижевска об убийстве 68-летнего пенсионера и угрозе убийством его 50-летнему сыну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне пьяный фигурант дважды проник в комнату общежития, чтобы переночевать. В августе россиянин снова находился в комнате общежития и угрожал ножом одному из жильцов. А спустя время он зашел в жилище потерпевшего и зарезал его отца, так как он отказался с ним выпить.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»), части 1 статьи 119 («Угроза убийством») и части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.