В США рассказали о поставившей перед трудным выбором Байдена ошибке

19FortyFive: США рискуют повторить судьбу Европы с ростом цен из-за ошибки Байдена

Обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер рассказал об ошибке президента США Джо Байдена, которая поставила его перед трудным выбором.

По мнению журналиста, США рискуют повторить судьбу Европы с ее ростом цен на энергоносители, нормированием распределения топлива и деиндустриализацией, если Байден не изменит энергетическую политику.

Спенсер считает, что политика Соединенных Штатов и Европы, ограничивающая разработку месторождений нефти, газа и угля, провоцирует рост цен на энергоносители и ведет к полномасштабным кризисам.

Автор материала выразил мнение о том, что Европа выбрала «зеленую энергетику», проигнорировав запрос граждан на дешевое топливо, и Байден ведет США по аналогичному «ошибочному пути». «Если он не изменит курс, мы окажемся в таком же, к сожалению, затруднительном положении», — заключил Спенсер.

Ранее инвестиционный стратег Павел Веревкин описал возможный сценарий краха американской экономики. По его мнению, финансовая система США начнет «трещать по швам» в случае, если ФРС будет продолжать ужесточать политику и повышать ставки. Курс доллара может достигнуть максимума за 20 лет, полагает эксперт.