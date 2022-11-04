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01:45, 4 ноября 2022Экономика

Инвестор описал возможный сценарий краха экономики США

Инвестор Веревкин заявил, что экономика США затрещит по швам при повышении ставки ФРС
СюжетКурс доллара:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Финансовая система США начнет «трещать по швам» в случае, если ФРС будет продолжать ужесточать политику и повышать ставки. Курс доллара может достигнуть максимума за 20 лет. Возможный сценарий краха американской экономики описал инвестиционный стратег Алор Брокер Павел Веревкин в беседе с агентством «Прайм».

«До последнего заседания 2 ноября американский рынок жил надеждами, что ФРС все же сдастся и начнет намекать на смягчение текущей монетарной политики. (...) ФРС окончательно потерял контроль над ситуацией, чиновники могут только повышать ставку вслед за ростом инфляции в надежде, что проблема рассосется сама собой», — отметил Веревкин.

Отмечается, что с вероятностью 35 процентов в начале следующего года ставка ФРС уже может достигнуть пяти процентов. Это означает только одно: доллар США продолжит дорожать ко всем резервным валютам. До середины первого квартала 2023 года курс доллара может вырасти до отметки 2002 года.

«Ястребиная политика ФРС крайне негативна для изнеженной длительным периодом низких ставок мировой экономики. Полагаю, что при пяти процентах финансовая система США начнет трещать по швам. Взгляд на индексы S&P 500 и NASDAQ строго медвежий», — подчеркнул Веревкин.

Ранее политолог Станислав Бышок заявил, что планы США по субсидированию собственных производителей для поддержания экономики, вероятнее всего, вызовут ответные меры в странах Евросоюза.

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Юлия Мискевич
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