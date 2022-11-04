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00:08, 4 ноября 2022Экономика

Глава Минэкономразвития призвал усилить роль государства в сфере инвестиций

Министр Решетников призвал усилить роль государства как инвестора последней инстанции
Максим Решетников

Максим Решетников . Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства призвал усилить роль государства в сфере инвестиций как «инвестора последней инстанции», передает «Интерфакс».

«Условием структурной перестройки экономики является рост инвестиций. При этом есть ряд вызовов, которые влияют на инвестиционную активность», — отметил Решетников.

По словам министра, первое — это снижение спроса на инвестиции в секторах химии и металлургии. В прошлом году на их долю приходилась почти треть всех инвестиций. Второе — сокращение собственных средств у предприятий.

Третье — неготовность бизнеса брать на себя долгосрочные риски, общая неопределенность. При этом, речь идет не только о прямых государственных вложениях — они занимают лишь 16 процентов в общей структуре инвестиций, подчеркнул Решетников.

«Задача государства в том, чтобы обеспечить инвестпроекты инфраструктурой. И снизить неопределенность и риски для частных инвесторов. Это особенно актуально с учетом достаточно напряженного бюджета», — резюмировал глава ведомства.

До этого министр экономического развития Решетников выступил с прогнозом, что экономика России к 2030 году может превысить уровень 2021 года на 17 процентов.

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Юлия Мискевич
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