Жители Ленобласти начали отправлять видеопослания участникам спецоперации

Вице-губернатор Ленинградской области рассказала о видео от детей участникам спецоперации

Дети из Ленинградской области записывают и отправляют видеоприветствия участникам спецоперации. «Возвращайтесь живыми! Возвращайтесь с победой! Мы вас любим и ждем», — эти слова звучали чаще всего в видеоприветствиях юных жителей региона.

«Видеоприветствия нагляднее всего показывают, как широка сегодня поддержка со стороны ленинградцев, которую они оказывают землякам, участникам специальной военной операции. Приветствия записывают мамы и бабушки, ветераны, врачи, педагоги, работники социальной сферы, лидеры общественного мнения, волонтеры, ребята — школьники, даже детсадовцы. В каждом таком послании — слова любви и поддержки нашим защитникам, и гордость — за них, за страну, за ту миссию, которую Россия выполняет сегодня. Хочу поблагодарить ленинградцев — участников этой и других акций, объединенных общим лозунгом "#Мы вместе"», — отметила вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк.

Фрагменты видеописем ленинградцев можно посмотреть по ссылке.

В акции видеопоздравлений #МыВместе может принять участие каждый желающий: для этого необходимо записать на видео поздравление и публиковать пост на своих страницах в социальных сетях, дополнив его хештегом #добропомощь47. Акция продлится до 7 ноября.

Все видеопоздравления участников будут направлены участникам специальной операции. Инициатором акции выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.

