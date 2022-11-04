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21:04, 4 ноября 2022Мир

Пентагон назвал три страны с примерно равными ядерными арсеналами к 2030 году

Пентагон сообщил, что к 2023 году будет три страны с примерно равными ядерными арсеналами
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол назвал три страны, которые, по его мнению, будут иметь примерно равные ядерные арсеналы к 2030 году. Он отметил, что в настоящее время Пекин планирует значительно увеличить объемы ядерного оружия, предупредив, что таким образом к концу десятилетия США будут конкурировать в этом вопросе не только с Россией, но и с Китаем, сообщает ТАСС.

«К концу этого десятилетия и в начале 2030-х годов — впервые в истории США — мы будем иметь дело не с одной, а с двумя равными ядерными державами», — заявил заместитель шефа Пентагона.

Он добавил, что в ближайшее время Китай собирается увеличить свой ядерный арсенал в четыре раза.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие. Он также решительно опроверг спекуляции относительно того, что Москва может применить тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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