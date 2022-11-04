Путин посетил выставку об истории России и Украины, которая открылась в Манеже

Президент Владимир Путин посетил выставку, посвященную истории России и Украины, которая открылась в московском Манеже. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщает РИА Новости.

Глава государства осмотрел экспозицию под названием «Украина. На переломах эпох» в День народного единства.

На выставке представлены фото- и видеоматериалы, плакаты, карты и многочисленные архивные документы. Кроме того, посетители смогут увидеть кадры кинохроники. Экспонаты расположились в десяти тематических залах, которые охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до событий настоящего времени.

Выставка будет работать до 24 ноября.

Ранее 4 ноября Путин также возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади и пообщался с представителями молодежных и волонтерских организаций.

