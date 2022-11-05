Австралийская актриса погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет

New York Post: австралийская актриса Эрика Хой погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет

Австралийская актриса Эрика Хой погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет, об этом сообщает New York Post.

Авария произошла в городе Гиллман. В машину, на которой артистка возвращалась с курсов актерского мастерства, врезался грузовик. Его водитель, 38-летняя Карли Эйлин Ричардс, попыталась скрыться.

Виновницу ДТП задержала полиция, ей было предъявлено обвинение по трем пунктам, в том числе за опасное вождение и попытку покинуть место происшествия. Женщина отказывалась сообщить правоохранителям свои данные и подтвердить, что именно она находилась за рулем.

Помимо Эрики Хой в машине находилась ее сестра-близнец Лиза и бойфренд. Они выжили, но получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Ранее стало известно, что актер Лесли Джордан, известный по сериалу «Американская история ужасов», погиб в ДТП.