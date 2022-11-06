В офисе Зеленского призвали нанести удары по Ирану

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану в эфире украинского телемарафона «Единые новости», передает РИА Новости.

Причиной такого призыва, по словам Подоляка, стала помощь Ирана, который якобы доставляет беспилотники России для спецоперации. Он заявил, что Тегеран «не может безнаказанно это делать и дальше». «Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — сказал советник главы офиса Зеленского.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Иран о серьезных последствиях в случае, если страна продолжит поставлять России беспилотники. По его словам, неважно, какую выгоду получает страна от поставок, так как негативные последствия для нее «будут намного тяжелее».

Иран признал передачу дронов России перед СВО

Глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что Тегеран действительно передал Москве партию беспилотников, однако сделал это до начала специальной военной операции. Он подчеркнул, что у Ирана и Украины есть договоренность. Согласно ей, Киев передаст Тегерану документы, подтверждающие использование Москвой иранских дронов в ходе спецоперации, если будет ими располагать.

При этом Амирабдоллахиан опроверг заявление о возможной поставке в Россию иранских ракет. Как до этого заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США обеспокоены потенциальным предоставлением России ракет класса «земля-земля».

В то же время, в середине октября эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2. По его данным, боезаряд новых БПЛА значительно больше, чем у локализованной версии иранских беспилотников «Герань-2».

Ирану пригрозили новыми санкциями

Из-за якобы поставок вооружений России Вашингтон заявил о планах ввести новые санкции в отношении Тегерана. По словам заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид, США готовы прикладывать все усилия, чтобы предотвратить военную помощь Ирана для России.

Новый пакет санкций против Ирана представила Германия и еще восемь стран Евросоюза. Речь идет, в частности, о замораживании активов попавших под санкции представителей Ирана, а также о введении для них запрета на въезд на территорию ЕС.

О том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники, сообщила еще в октябре американская газета The Washington Post. Речь шла о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136. Москва и Тегеран официально опровергли эту информацию.