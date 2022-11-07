В Ингушетии состоится масштабный экофестиваль

На берегу реки Асса в Ингушетии пройдет масштабный экологический субботник

Масштабный экологический субботник состоится 12 ноября на берегу реки Асса в сельском поселении Нестеровское. Мероприятие в рамках акции «Вода России» пройдет в формате эко-фестиваля и завершит сезон уборок 2022 года. Об этом сообщается на сайте правительства Ингушетии.

Экологическая акция проходит в республике уже не первый год и набирает большую популярность среди молодых людей. В 2021 году в ней приняли участие 152 тысячи волонтеров — почти треть населения. Как рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов, в Ингушетии нет таких крупных рек, как Волга и Днепр, однако есть небольшие горные реки Асса и Арамхи, в которых водится редкая рыба — царская форель. Жители всеми силами стремятся сохранить свою природу в первозданном виде, поэтому и проводят подобные экофестивали.

В рамках мероприятия волонтеры проведут небольшую фитнес-разминку и послушают лекцию о раздельном сборе мусора и ответственном отношении к отходам. Затем участники отправятся собирать мусор в формате эко-квеста. По завершению уборки пройдет массовый пикник и награждение участников.

В мае в Нижнем Новгороде провели экофестиваль с фудкортами и выступлениями музыкантов в честь Дня Волги. Местом проведения акции стала рекреационная зона на набережной, где часто прогуливаются местные жители.