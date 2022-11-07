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10:39, 7 ноября 2022Силовые структуры

В российском городе задержали группу ночных грабителей

В Южно-Сахалинске задержали группу ночных грабителей, нападавших на прохожих

Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

В Южно-Сахалинске правоохранители задержали местных жителей, которые в темное время суток грабили горожан, за пару дней они смогли обогатиться как минимум на 200 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщили в областном УМВД России.

Троим россиянам в Южно-Сахалинске предъявлены обвинения по статье 161 УК РФ («Грабеж»). По данным следствия, они вместе распивали алкоголь, а потом нападали на прохожих. Их жертвами стали как минимум три человека: у них злоумышленники в разное время похитили более 100 тысяч рублей, смартфон, борсетку с содержимым на 30 тысяч рублей.

Фигурантов дела заключили под стражу, предварительно изъяв похищенное.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске двое 14-летних подростков предстанут перед судом за ограбление прохожих.

Илона Палей
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