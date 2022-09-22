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Российские подростки предстанут перед судом за ограбление двоих прохожих

В Хабаровске двое 14-летних подростков предстанут перед судом за ограбление прохожих

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Хабаровске 14-летние подростки предстанут перед судом за ограбление двоих россиян. Об этом в четверг, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По версии следствия, 6 марта 2022 года на улице Уборевича двое подростков решили ограбить нетрезвого прохожего. Один из молодых людей пошел за ним, сбил с ног и несколько раз ударил по лицу, после чего забрал у мужчины 2,6 тысячи рублей и телефон. Его сообщник в этом время наблюдал за происходящим.

В ночь на 7 марта на Трехгорной улице юноши подобным образом напали на второго мужчину. Они похитили у него телефон и другое имущество.

Вскоре благодаря совместной работе следователя и полицейских несовершеннолетние были задержаны. После предъявления обвинений они признали вину.

17 сентября сообщалось, что под Иркутском 17-летнего подростка и его приятеля задержали за избиение знакомого до смерти.

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Елизавета Новикова
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